Блогер превратил старый смартфон в полноценный компьютер

Автор YouTube-канала ETA Prime опубликовал видео, в котором собрал рабочий мини-ПК из старого сломанного смартфона. Общая стоимость решения составила менее $100.

© ETA PRIME/YouTube

В качестве основы был использован купленный за $70 Samsung Galaxy S20 FE с полностью неработающим дисплеем. Устройство оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 865 и 6 ГБ оперативной памяти, чего, по словам автора, достаточно для повседневных задач и запуска игр.

Для превращения смартфона в ПК использовалась встроенная система Samsung DeX, которая переводит смартфон в оконный интерфейс с поддержкой клавиатуры и мыши при подключении к внешнему монитору. В отличие от простого зеркалирования экрана, DeX формирует полноценную рабочую среду.

Устройство разместили в корпусе для Raspberry Pi и оснастили компактным башенным кулером для дополнительного охлаждения. Подключение к монитору осуществлялось через адаптер USB-C на HDMI. С помощью утилиты Good Lock энтузиасту удалось добиться вывода изображения в разрешении 1440p.

В итоговой конфигурации мини-ПК обеспечивает работу с браузером, офисными приложениями и потоковыми сервисами. Кроме того, система справилась с запуском ряда игр и эмуляцией консолей, включая проекты для PlayStation 2 и GameCube, а также популярные тайтлы вроде Minecraft и Roblox.