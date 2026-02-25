На пляже в Израиле нашли меч крестоносца

На севере Израиля, у пляжа Дор, найден редкий меч крестоносца предварительно датированный XII веком. Находку сделал студент Хайфского университета Шломи Кацин: клинок торчал из песка на дне у берега. О событии сообщили израильские СМИ со ссылкой на Хайфский университет и профильных специалистов.

Кацин заметил в районе дайверов с металлоискателем и заподозрил попытку незаконного поиска древностей. После этого он увидел меч, но не стал поднимать его самовольно и сообщил о находке в университет. Затем информацию передали в Управление древностей Израиля, которое выдало специальное разрешение на аккуратное извлечение предмета из воды, чтобы не повредить его ещё сильнее.

После соблюдения процедур артефакт отправили на консервацию, а затем - на компьютерную томографию в Хайфе. Такие меры необходимы, потому что клинок за века пребывания в морской воде покрылся плотным минерально-раковинным наростом. Неразрушающее сканирование позволило изучить внутреннее состояние металла без очистки, которая могла бы повредить находку.

Длина меча составляет около одного метра. По предварительной оценке, это одноручный клинок европейского типа - характерное оружие эпохи крестовых походов. Томография также показала трещину на лезвии. Исследователи подчёркивают, что такие предметы встречаются редко и особенно важны для понимания присутствия крестоносцев на побережье и использования прибрежных якорных стоянок в Средиземноморье.