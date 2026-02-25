Найден прекрасно сохранившийся золотой кулон солдата Великой армии викингов

В английском Норфолке обнаружен редкий золотой кулон, который, по мнению исследователей, мог принадлежать воину Великой армии викингов. Необычность вещи в том, что она почти полностью повторяет золотую монету каролингской эпохи.

Как пишет The History Blog, подобные подвески науке известны, однако норфолкская находка выделяется качеством исполнения и сохранностью. Это искусно сделанная имитация золотого солида Людовика Благочестивого - сына Карла Великого.

Такие монеты чеканили в честь коронации Людовика в 816 году. На лицевой стороне воспроизведен его образ, как и на оригинале. При этом сама каролингская монета, как отмечают специалисты, тоже опиралась на более ранний образец: ее дизайн, вероятно, вдохновлен солидом 335 года, выпущенным в честь императора Константина I.

На одной стороне подвески читается надпись, которую переводят как: "Наш Господь Людовик Август, император", на другой - "Божественный дар". Эксперты подчеркивают, что предмет дошел до наших дней в отличном состоянии. Сейчас известны лишь четыре такие имитации столь высокой сохранности.

Всего в Британии нашли 22 подобных изделия. Специалисты отмечают, что норфолкский экземпляр воспроизводит монеты, массово чеканившиеся во Фризии - на территории современных Нидерландов. Сейчас артефакт проходит экспертную оценку, после этого его для своей коллекции планирует приобрести музей Норвичского замка.

Украшение мог носить воин Великой армии викингов, вторгшейся в Англию в 865 году. С этой армией связывают Ивара Бескостного и Хальфдана, сыновей Рагнара Лодброка. Основу войска составляли датские викинги, хотя в нем были и другие северяне. Кампания продолжалась около 14 лет: после соглашений с местными правителями часть дружин переключилась на походы в континентальную Европу.