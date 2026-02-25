Одна из крупнейших звезд во Вселенной сбросила оболочку и может взорваться в любой момент

Одна из самых крупных известных звезд - WOH G64 в Большом Магеллановом Облаке - пережила резкую перестройку и, возможно, приблизилась к финальной стадии эволюции. Астрономы из Национальной обсерватории Афин показали, что в 2013-2014 годах светило прошло переход от красного сверхгиганта к желтому гипергиганту - редкому и нестабильному состоянию.

WOH G64 известна астрономам с 1970-х годов. Она находится в карликовой галактике-спутнике Млечного Пути и выделяется не только яркостью, но и огромными размерами: ее радиус оценивают более чем в 1500 солнечных. Именно поэтому звезда давно считается одной из самых впечатляющих в наблюдаемой Вселенной.

Выводы ученых основаны на многолетних наблюдениях и спектральном анализе. Ранее, в 2024 году, Very Large Telescope получил детальные изображения, на которых вокруг WOH G64 заметили плотный пылевой кокон - это подтвердило, что объект быстро теряет вещество и активно сбрасывает внешние слои. Новая работа связывает крупный выброс материала с событиями 2014 года, но точный механизм пока не установлен.

Авторы предлагают как минимум два объяснения. По одному сценарию, резкие изменения могли быть вызваны взаимодействием с компаньоном в двойной системе. По другому - мы наблюдаем фазу, когда массивное светило входит в крайне нестабильное состояние перед будущим взрывом. Исследователи подчеркивают: такие гиганты действительно заканчивают жизнь вспышкой сверхновой, но назвать точный срок невозможно.

Для астрономии WOH G64 особенно ценна тем, что позволяет почти в реальном времени наблюдать быстрые изменения у сверхмассивной звезды. Если в будущем вспышка действительно произойдет, она даст редкий шанс проверить модели последних стадий жизни таких звезд.