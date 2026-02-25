Невероятный двухкилометровый геоглиф обнаружен в Перу

На севере Перу археологи программы Чикамы обнаружили крупный комплекс культуры чиму, в который входили церемониальный маршрут, храмовая зона, каменная платформа, прямоугольная площадь и обширные сельскохозяйственные участки. Главной находкой в долине Чикама стал геоглиф длиной около двух километров - его удалось точно зафиксировать с помощью съемки с беспилотников. О находке сообщили Ancient Origins и перуанское агентство Andina.

По словам исследователей, длинная прямая линия была не просто геометрическим рисунком на местности, а "ритуальной дорогой", связывавшей укреплённое поселение Серро-Лескано с полями, храмовым сектором и районом Серро-Трес-Крусес. Археологи подчеркивают, что это один из самых наглядных примеров того, как чиму физически соединяли поселения с сакральными и хозяйственными зонами единой осью.

Согласно предварительным оценкам, весь ансамбль занимал более 100 гектаров и создавался в период примерно 1100-1470 годов н. э. Авторы считают, что это не набор разрозненных памятников, а единая система, где религиозная практика, управление и производство были тесно связаны. На полях нашли каменные сельскохозяйственные орудия, а также зафиксировали признаки интенсивного земледелия; в публикациях о проекте упоминаются кукуруза, тыква и фасоль.

Рядом с линией задокументирована четырехугольная каменная платформа примерно 40 × 50 метров и высотой около 2-3 метров, ориентированная на север, а перед главным храмовым зданием описана прямоугольная площадь около 100 × 80 метров. Здесь могли проходить собрания, праздники и ритуалы, связанные с аграрными циклами. В этом и заключается главное значение открытия: оно показывает, как чиму объединяли в одном ландшафте хозяйство, власть и церемониальную жизнь.