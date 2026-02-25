Раскопана военная крепость Карла V, возведенная после восстания из-за налогов

В бельгийском Генте во время превентивных археологических работ на участке, предназначенном под застройку, обнаружили руины крепости XVI века, возведенной по приказу императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга.

Крепость была известна по письменным источникам, но теперь ученые получили ее материальные следы. По историческим данным, Карл V распорядился построить ее на месте бывшего аббатства VII века. Изначально она служила военной базой для подавления восстания жителей Гента, недовольных ростом налогов. Замок просуществовал несколько столетий, а в XIX веке его снесли за ненадобностью.

Раскопки принесли и другие важные материалы. Было обнаружено кладбище с захоронениями XIII-XVI веков, большое количество керамики и строительных остатков. Часть найденных предметов оказалась еще более древней: некоторые артефакты датируются римским временем.

Кроме того, археологи выявили фрагменты стен бывших императорских казарм. Предположительно, здесь размещались испанские солдаты. Среди находок - стеклянные чаши, винные бутылки и выгребная яма. Их анализ должен помочь восстановить повседневную жизнь гарнизона, в том числе питание военных.