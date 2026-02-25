Таинственный вид «драконов», живший 95 миллионов лет назад, обнаружен в Сахаре

Таинственный вид «драконов», живший 95 миллионов лет назад, обнаружен в пустыне Сахара, пишет Daily Mail.

Останки существа обнаружила экспедиция Чикагского университета. Череп, сопоставимый по размеру с человеческим ростом, отличается вытянутой челюстью с крупными зубами, а также выраженным костным гребнем и шипами в задней части головы. Эти особенности и стали причиной сравнения находки с образами драконов из легенд.

Исследователи назвали новый вид Spinosaurus mirabilis. По оценкам ученых, хищник жил около 95 млн лет назад в меловом периоде, когда территория современной Сахары представляла собой влажную экосистему с реками и внутренними водоемами.

Длина динозавра могла достигать около 12 метров, а масса — 4,5–6 тонн. Судя по строению челюстей и тела, животное вело полуводный образ жизни и охотилось на рыбу, находясь в воде значительной глубины.

Особое внимание ученых привлекла высокая костная структура между глазами — примерно 50 см, напоминающая изогнутый клинок. В совокупности с длинной челюстью и зубами это придает реконструированному облику необычный, «драконоподобный» вид.

Палеонтолог Пол Серено и его команда подчеркивают, что новый вид относится к спинозавридам — группе крупных хищных динозавров с характерной крокодиловой головой и парусом на спине.

Несмотря на сравнения с мифическими существами, специалисты подчеркивают, что научных доказательств существования драконов не существует, а подобные легенды, вероятно, возникли из наблюдений крупных рептилий и находок ископаемых.