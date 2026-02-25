Самый таинственный парад планет: астроном рассказал, что увидят наблюдатели 28 февраля

В субботу, 28 февраля москвичи будут особенно ждать от Гидрометцентра оптимистичных прогнозов. Ведь только при ясной погоде можно будет увидеть, как на закате соберутся по одну сторону от Солнца сразу шесть планет Солнечной системы: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. О том, что на самом деле увидят наблюдатели, насколько редки такие парады, мы поговорили с сотрудником ИКИ РАН Сергеем Богачевым.

О параде сообщили в Московском планетарии. По словам специалистов, 28 февраля 2026 года шесть планет окажутся рядом с нашей звездой в предзакатные часы. Самыми яркими из них будет Юпитер, Сатурн и Венера. Эту троицу можно будет увидеть невооруженным глазом. Некоторые выражают надежду еще на Меркурий, который с большим трудом можно отыскать недалеко от Венеры низко на юго-западном горизонте. А вот что касается двух других «заявленных» планет – Нептуна и Урана, они, увы, хоть и «будут участвовать» в параде, но для не вооруженного телескопом жителя столицы видны не будут.

Некоторые ошибочно считают, что парад планет – это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы визуально выстраиваются именно в одну линию. Однако астрономы считают парадом и «сбор» планет в одном компактном секторе на небесной сфере. Различают малые парады (3-4 планеты) и большие (5–6 планет).

Небольшие парады случаются несколько раз в год, большие — гораздо реже. Поскольку «парад планет» не считается научным термином, а используется в астрономии только для её популяризации, главным условием его всегда является четкая визуализация на небе. То есть, невидимых парадов планет, в принципе, быть не может.

Если руководствоваться вышеперечисленными правилами, то в предстоящую субботу мы можем увидеть (если не будет туч) именно малый парад планет. Он появится сразу после захода Солнца. Наблюдать его надо в менее 10 угловых градусов у западного горизонта. Там соберутся четыре планеты: это Сатурн, чуть ниже от него – Нептун, который можно увидеть только при помощи телескопа, еще ближе к горизонту появится яркая Венера и «сопровождающий» ее Меркурий, который, как и Нептун можно будет найти только, глядя в сильный оптический прибор.

В какие часы надо наблюдать парад планет

Полный парад планет из четырех, а точнее, трех ярких объектов будет радовать глаз в течение часа: с 18:30 до 19:30 по московскому времени. Специалисты планетария советуют не тянуть с наблюдением, так как в течение часа все они постепенно скроются за горизонт. В 19:10 с небесной «сцены» уйдет красавица Венера, в 19:20 за ней последует Меркурий, в 20:00 исчезнут из поля зрения Нептун и Сатурн.

Для тех же, кто пожелает разглядеть Юпитер, астрономы дают следующие подсказки. После заката, когда высоко над юго-восточным горизонтом засияет Луна, правее от нее можно наблюдать в телескоп этого яркого гиганта. Уран появится в созвездии Тельца. Специалисты планетария утверждают, что условия для нахождения сразу шесть планет на вечернем небосводе сохранятся до первых чисел марта.

Комментарий Сергея Богачева:

Действительно, все шесть планет будут находиться на небе, но это событие далеко не уникально. Сатурн Меркурий и Венера будут видны возле Солнца, – их можно будет «поймать» в сумерки, пока они не скрылись вместе со светилом за горизонт. Уран и Нептун не дадут никакого вклада для объявленного «парада планет», – их видимость в любое время ниже чувствительности человеческого глаза. Юпитер виден отлично всю зиму, он очень красиво светится, но он будет находиться в стороне от общего «действа».

Подведем итог: 28-го февраля вечером можно будет увидеть четыре планеты из шести, но в разных местах. Еще я не очень понимаю, почему для объявления этого «громкого события» выбрано именно 28-е число? Ведь точно также они будут располагаться и 27 февраля, и 1 марта.

– Верно ли, что дальше всех от предстоящего события окажется Марс?

– Да, Марс находится по другую сторону от Солнца, он не наблюдаем.