iPhone 18 Pro не получит подэкранных датчиков

Компания Apple не планирует полностью отказываться от Dynamic Island в моделях iPhone 18 Pro и Pro Max. Устройства сохранят характерный вырез в верхней части дисплея, однако его размеры будут сокращены, сообщает Bloomberg.

На протяжении последнего года инсайдеры сообщали о возможном переходе флагманских моделей iPhone на полностью подэкранные датчики Face ID и фронтальную камеру. Однако актуальная информация от нескольких источников указывает на использование уменьшенного Dynamic Island.

Apple рассматривает размещение точечного проектора системы Face ID под дисплеем, а также возможность уменьшения модуля камеры. Тем не менее полностью убирать фронтальную камеру и инфракрасные датчики под экран компания, по всей видимости, пока не готова. Ожидается, что фронтальная камера, инфракрасная камера и элементы Face ID будут по-прежнему интегрированы в области Dynamic Island.

Слухи о полном переходе на подэкранные решения активно обсуждались в начале 2025 года. Возможны два сценария: либо компания тестировала подобную архитектуру, но решила отложить внедрение технологии из-за ограничений по качеству и надежности, либо ранние сообщения не имели под собой достаточных оснований.