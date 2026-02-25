В России подешевел самый дорогой смартфон Samsung

В России начались продажи складного смартфона Galaxy Z TriFold. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

В начале февраля стало известно, что в России открылись предзаказы на телефон с тройным экраном Galaxy Z TriFold. Девайс оценили в 500 тысяч рублей. В конце месяца устройство поступило в продажу за 400 тысяч рублей. Таким образом, самый дорогой смартфон Samsung подешевел на 100 тысяч рублей.

Galaxy Z TriFold имеет корпус, состоящий из трех частей. 10-дюймовый экран девайса складывается в виде буквы G. Девайс получил процессор Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель до 1 терабайта. Аппарат оснащен тройной камерой разрешением 200, 10 и 12 мегапикселей и аккумулятором емкостью 5600 миллиампер-часов.

В мировой продаже девайс появился в конце 2025 года. Телефон оценили в 2899 долларов, или около 222 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что южнокорейская корпорация Samsung представит смартфоны серии Galaxy S26 25 февраля. В серию войдут три устройства — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Презентация начнется в 21:00 по московскому времени.