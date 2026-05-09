Самые древние горы на Земле: что было до Гималаев

Наша планета пережила несколько эпох — на ее поверхности поднимались массивы, сопоставимые по масштабу, а иногда и превосходящие современные хребты. Гималаи начали формироваться около 50 миллионов лет назад. Это чрезвычайно молодой возраст для горной системы. Именно молодость объясняет их экстремальные высоты. Но что случилось с горными цепями, которые существовали до Гималаев? ‎«Рамблер» расскажет про самые древние горы на Земле.

Почему горы на Земле постоянно меняются?

Горы не являются постоянными структурами. Они формируются, разрушаются и исчезают в результате тектоники плит, эрозии и внутренних процессов планеты. Любая горная система — это временное состояние земной коры.

Когда континенты сталкиваются, кора сжимается и утолщается, образуя складчатые пояса. Со временем ветры, вода и перепады температур начинают разрушать поднятые массивы. Через сотни миллионов лет бывшие гигантские горы могут превратиться в равнины или низкие холмы. Именно поэтому древние горные системы сегодня часто выглядят скромно — их высота не отражает прежнего масштаба.

Аппалачи

Аппалачские горы в Северной Америке считаются одной из старейших сохранившихся горных систем планеты. Их формирование началось более 480 миллионов лет назад в результате серии континентальных столкновений и нескольких этапов горообразования.

Современные Аппалачи выглядят относительно невысокими. Однако геологические реконструкции показывают, что в палеозое они могли представлять собой высокогорный ороген, сопоставимый по масштабам с современными крупными горными системами.

За сотни миллионов лет эрозия практически «срезала» их первоначальную высоту. То, что сегодня воспринимается как мягкий ландшафт, когда-то представляло собой мощный горный пояс.

Каледонские горы

Еще одна крупная древняя система связана с Каледонским орогенезом. Он происходил примерно 490–390 миллионов лет назад и затронул территории современной Скандинавии, Шотландии, Гренландии, а также части древней Северной Америки.

Сегодня от этих гор сохранились фрагменты: Шотландское нагорье, Скандинавские горы, а также древние кристаллические структуры, прослеживаемые по обе стороны Атлантики. Первоначальный горный пояс был, вероятно, таким же высоким, как современные Швейцарские Альпы, а возможно, даже достигал высоты Гималаев.

Герцинские (Варисканские) горы

Около 350–250 миллионов лет назад на Земле происходил Варисканский орогенез. Он сформировал обширные горные системы, следы которых сегодня можно обнаружить в Европе, Азии, включая Урал, Тянь-Шань и Алтай, и Северной Америке.

К этой древней структуре относят Центральный массив Франции, ряд горных регионов Германии и Чехии, Судеты, а также геологически родственные структуры в Аппалачах. Важно отметить, что современные Пиренеи сформировались значительно позже, однако их фундамент включает варисканские породы.

Уральские горы

Урал — пример сравнительно древней, но все еще отчетливо выраженной горной системы. По геологическим меркам это очень старая система. Он сформировался примерно 320–250 миллионов лет назад при столкновении древних континентальных блоков. Тем не менее Урал сохраняет характерную линейную структуру и значительный рельеф.

Еще более древние горы: эпоха суперконтинентов

Ученые обнаруживали следы горообразования возрастом свыше миллиарда лет. Один из наиболее известных примеров — Гренвильский орогенез (около 1,3–1 млрд лет назад). Эти горы формировались при сборке древнего суперконтинента Родиния. Сегодня их остатки выявляются в Канаде, Гренландии и Северной Европе в виде сильно разрушенных кристаллических структур. Их первоначальная высота пока не определена, однако масштаб процессов указывает на существование массивных горных поясов.

Сверхгоры

Некоторые исследователи предполагают, что в истории Земли могли существовать так называемые «сверхгоры» — системы, значительно превосходившие современные горные пояса по высоте и протяженности. Прямых геоморфологических свидетельств таких структур не сохранилось. Об их существовании судят по косвенным данным: толщине древней коры, характеру метаморфических пород и масштабам тектонических процессов.

