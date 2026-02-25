Мишустин сообщил о начале серийного производства лайнера Ту-214

Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По его словам, Россия завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214 в декабре прошлого года, сообщает РИА «Новости».

Мишустин заявил об этом, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. Он подчеркнул, что российские специалисты активно работали над испытаниями самолетов, созданных на основе передовых отечественных технологий и материалов.

Мишустин заявил: «В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. Сейчас мы запускаем его в производство».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация подписала меморандум на поставку ста самолетов Ту-214 авиакомпании S7.

Сроки сборки фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней.

Алиханов рассказал о перспективах будущих продаж российских Ту-214.