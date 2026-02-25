Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 7 миллионов рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Материалы административного дела были составлены в связи с тем, что мессенджер повторно не удалил информацию, касающуюся алкогольной продукции и ЛГБТ*, распространение которой запрещено на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил о поэтапном ограничении работы Telegram в России. В ведомстве объяснили эти шаги тем, что площадка нарушает российское законодательство. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что ограничение является попыткой заставить граждан перейти на «контролируемое государством приложение для слежки и цензуры».

Telegram-канал Baza сообщил, что РКН якобы готовит тотальную блокировку мессенджера по аналогии с уже запрещенными в РФ соцсетями с 1 апреля. В ведомстве сказали Daily Storm, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским в России, деятельность запрещена.