Некоторые iPhone начали самопроизвольно звонить контактам посреди ночи

Пользователи iPhone из Китая жалуются на самопроизвольные телефонные вызовы, совершенные устройствами около 2:00 ночи. Об этом сообщает портал MyDrivers.

© Газета.Ru

Пользователи утверждают, что в момент инцидентов смартфоны находились в спящем режиме, с заблокированным экраном и подключенными к зарядному устройству. Один из пострадавших рассказал, что был разбужен звуком набора и автоматическим голосовым уведомлением о недоступности абонента. По его словам, устройство работало под управлением iOS 26.1, а вызов был совершен на номер курьера, с которым ранее он сам общался.

Сообщается, что проблема затронула не только новые модели, включая iPhone 17, но и более ранние устройства. По предварительным оценкам, причиной могла стать некорректная синхронизация нескольких устройств, подключенных к одному Apple ID, а также взаимодействие активных виджетов и функций голосового набора или обратного вызова.

Компания Apple рекомендовала пользователям установить обновление до iOS 26.3. По заявлению производителя, новая версия программного обеспечения устраняет аномалию, связанную с автоматическим набором номеров.