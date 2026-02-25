Египетские пирамиды объявили подделкой

Великие пирамиды Гизы могли быть возведены не древними египтянами, а неизвестной высокоразвитой цивилизацией, существовавшей десятки тысяч лет назад. С таким сенсационным заявлением выступил египтолог Антониу Амброзио, передает Daily Mail.

По его мнению, строительство пирамид могло произойти как минимум на 12 000 лет раньше официально признанной датировки. В пользу этой версии, по словам ученого, говорят сразу несколько фактов: отсутствие мумий и погребальных принадлежностей внутри пирамид, несоответствия в древнеегипетских источниках, а также инженерное мастерство, которое значительно превосходит известные возможности строителей того времени.

Дополнительным аргументом служат следы водной эрозии на Сфинксе, указывающие на его гораздо более древний возраст. При этом более поздние пирамиды, возведенные после Великой пирамиды Хеопса, заметно уступают ей в размерах и качестве исполнения.

Исследователи Грэм Хэнкок и Роберт Шох связывают создание пирамид с эпохой Зеп Тепи — легендарным периодом, когда, по их мнению, около 12 тысяч лет назад процветала высокоразвитая цивилизация, использовавшая архитектуру для кодирования и сохранения знаний.

Недавние находки гигантских Т-образных узоров и ступенчатых пирамид на древних камнях позволили предположить, что эта цивилизация могла существовать еще раньше — примерно 38–40 тысяч лет назад. Похожие мегаструктуры, обнаруженные в разных частях света, подтверждают гипотезу о глобальном распространении неизвестной «сверхцивилизации».