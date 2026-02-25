Научный эксперимент: у космонавтов проверили микроциркуляцию крови

Микроциркуляцию у космонавтов проверили при помощи специально разработанного комплекса учёные Орловского госуниверситета имени И.С. Тургенева и Центра подготовки космонавтов. В исследовании, о котором сообщает Минобрнауки России, приняли участие 19 членов отряда космонавтов.

Как сообщили исследователи, их целью было исследование индивидуальных реакций организма космонавтов в условиях моделируемой микрогравитации. В частности, их интересовало поведение микроциркуляторно-тканевых систем – комплекса кровеносных и лимфатических сосудов.

Работа была проведена в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. В эксперименте приняли участие 19 космонавтов отряда Роскосмоса. Для того, чтобы смоделировать нахождение участников в невесомости, им пришлось провести определенное время на наклонном столе с изголовьем, опущенным на 15, 30, а также поднятом на 70 градусов. Мониторинг микроциркуляции проводился при помощи прибора «Лазма».

По окончании испытания ученые выявили различную степень распределения жидкости у разных членов эксперимента, что убедило их в том, что подобные реакции нельзя оценивать по усредненным показателям.

По словам автора статьи из научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ имени И.С. Тургенева Юлии Локтионовой, возможно, в будущем оценка состояния сердечно-сосудистой системы космонавтов будет проводится на основе персонализированного мониторинга.