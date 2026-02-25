NASA ответило Трампу на слова об инопланетянах

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отреагировало на поручение президента США Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с неопознанными летающими объектами. Ответ агентства разочаровал сторонников теорий о внеземной жизни, передает Daily Mail.

Ранее экс-президент Барак Обама в интервью признался, что верит в существование инопланетян, однако подчеркнул, что они не посещали Землю. Он также опроверг слухи о секретных объектах в знаменитой «Зоне 51». Эти заявления вызвали критику со стороны Трампа, который поручил военному министру и профильным ведомствам обнародовать все имеющиеся правительственные материалы об НЛО.

Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс заявила, что агентство поддерживает принципы открытой науки и стремится к прозрачности. При этом администратор НАСА Джаред Айзекман признал, что лично сталкивался с необъяснимыми явлениями, однако уточнил, что все они связаны с техническими программами, а не с деятельностью инопланетян.

Доктор Джентри Ли, проработавший космическим инженером в NASA с 1968 года, добавил, что за все время наблюдений не было получено никаких доказательств посещения Земли инопланетными существами. Он также отметил, что вся известная жизнь на нашей планете основана на ДНК, и если внеземные формы существуют, они могут базироваться на совершенно иных молекулярных структурах.