Названо общее количество видов пчел на Земле

Ученые впервые подсчитали, сколько видов пчел существует на планете. Оказалось, что их может быть гораздо больше, чем предполагалось. Исследование эволюционных биологов из Университета Вуллонгонга (Австралия) гласит — на Земле обитает 3700 — 5200 видов пчел, которые еще неизвестны науке.

Общее количество видов пчел оценили в 24 705 — 26 164. В ходе исследования авторы опирались на глобальные наборы данных, таксономию, контрольные списки отдельных стран и литературные источники, а также статистические оценки видового разнообразия. Им удалось охватить 186 стран.

Результаты показали, что в Европе относительно немного неизученных видов пчел. Особенно это касается Швеции и Швейцарии. Но в Турции может обитать 843 вида насекомых-опылителей, которых еще предстоит открыть и назвать.

Островные государства являются домом для более богатого разнообразия видов пчел, чем континентальные страны. Ученые подчеркнули, что острова являются домом для большого количества эндемичных видов, однако они сильнее других страдают от изменений климата. Такая ситуация указывает на важность природоохранных мероприятий.

Авторы указали, что с 1960 года ученые ежегодно открывают и дают названия в среднем 117 новым видам пчел. При таких темпах потребуется около 35 — 40 лет, чтобы полностью ликвидировать пробелы в знаниях.

Ученые отметили, что пчелы являются ключевыми видами для экосистем. Их разнообразие лежит в основе здоровой окружающей среды и устойчивого сельского хозяйства. Знание того, сколько видов обитает в том или ином месте, определяет подход к охране природы, управлению земельными ресурсами и даже к научным вопросам, касающимся эволюции и экосистем, сообщает Nature Communications.

Ранее в Японии нашли необычный вид муравьев. Все насекомые там являются самками-королевами. Они ведут паразитический образ жизни.