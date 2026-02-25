Обновление сломало смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco массово жалуются на поломки после установки обновления HyperOS 3. Часть устройств после апдейта перестает загружаться и зависает в режиме восстановления (Recovery), сообщает XiaomiTime.

© Xiaomi

Предполагается, что причиной стал усиленный механизм проверки региональной прошивки. Наиболее уязвимыми оказались смартфоны с неофициальной «глобальной» версией системы, установленной на китайские устройства. Подобные прошивки могут быть предустановлены продавцами либо самостоятельно пользователями для расширения функциональности или экономии при покупке.

Обновление HyperOS 3 блокирует такие устройства из-за несоответствия региональной конфигурации, что приводит к невозможности штатной загрузки системы.

Пользователям рекомендуется воздержаться от установки обновления до проверки версии прошивки. Проверить региональную корректность можно через сопоставление IMEI либо при помощи специализированных утилит. При наличии Fake Global ROM установка HyperOS 3 может привести к поломке устройства.