Apple меняет правила игры: весенние новинки покажут иначе

Apple готовит обновленный формат представления своих устройств. Компания пригласила прессу на мероприятие special Apple experience 4 марта, однако, по данным источников, привычной большой сцены и единой трансляции может не быть.

Инсайдеры сообщают, что бренд планирует растянуть анонсы на несколько дней в начале марта. Информация о продуктах будет появляться поэтапно, а финальной точкой станет серия офлайн-встреч в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты смогут познакомиться с техникой лично, что подчеркивает концепцию «опыта», а не разового показа.

Обозреватели считают, что такой формат меняет характер коммуникации бренда с аудиторией и медиа. В центре внимания оказывается не только презентация, но и непосредственное взаимодействие с устройствами.

По информации портала «boda», среди возможных премьер называют доступный MacBook, обновленный iPhone 17e, iPad Air с чипом M4, базовый iPad и новые версии MacBook Air и Pro. Официальных деталей компания пока не раскрывает.