Vivo начала тесты смартфона с аккумулятором на 12 000 мА·ч

Согласно утечке Digital Chat Station, Vivo разрабатывает новый смартфон с «огромной» батареей. Устройство использует одну ячейку на 4,53 В с номинальной ёмкостью 10 000 мА·ч, типичное значение может достигать 11−12 000 мА·ч, пишут СМИ.

© Ferra.ru

Инсайдер также отметил, что флагманы Vivo в этом году вряд ли получат батареи даже на 9 000 мА·ч, но у суббренда iQOO такие аккумуляторы возможны. Сейчас проходит этап тестирования, поэтому надеяться на официальные новости в ближайшее время не стоит.

Даже если информация инсайдера верна.