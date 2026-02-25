Spotify выпустил Bluetooth-колонку в виде урны для праха

Стриминговый сервис Spotify совместно с американским брендом напитков Liquid Death представил лимитированную Bluetooth-колонку Eternal Playlist Urn в форме погребальной урны.

Устройство ориентировано скорее на коллекционный сегмент и маркетинговый эффект, чем на традиционное использование в ритуальных целях.

Пользователям предлагается создать персональный «вечный плейлист» в экосистеме Spotify. Для этого сервис предлагает пройти короткий опрос, включающий вопросы о «вечном настроении» и музыкальных предпочтениях. На основе ответов и истории прослушивания формируется индивидуальная подборка, которая синхронизируется с колонкой.

Технически вся электронная начинка размещена в крышке устройства. Характеристики звука и мощность динамика производитель не раскрывает.

Eternal Playlist Urn выпущена ограниченным тиражом и предлагается по цене $495 (около 37,9 тыс. руб.). Проект рассматривается как часть имиджевой кампании и расширение мерч-направления Spotify за счет нестандартных коллабораций.