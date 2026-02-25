Адвокат объяснил, грозит ли уголовное дело за пользование Telegram

Пользователям Telegram не грозит автоматическое уголовное преследование в случае признания мессенджера экстремистской или террористической организацией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.

Он отметил, что факт регистрации аккаунта или переписки с другими пользователями не приравнивается к участию в деятельности запрещенной структуры. Риски возникают при активном вовлечении в работу платформы. Например, администрировании каналов и чатов, распространении материалов от имени организации, публичной поддержке ее деятельности, финансировании, вербовке или прочих видах содействия.

«В таких случаях действия могут быть квалифицированы как участие либо содействие деятельности запрещенной организации», — отметил адвокат.

Чанышев также напомнил, что признать Telegram террористической или экстремистской организацией можно только по решению суда и при инициировании иска прокуратурой. Для этого необходимо представить доказательства того, что именно Telegram как организация системно ведет, поддерживает либо целенаправленно продвигает террористическую или экстремистскую деятельность.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в ближайшее время не начнет взаимодействовать с российскими ведомствами.