Разработчиков в РФ хотят обязать раскрывать данные для обучения нейросетей

Разработчиков хотят обязать раскрывать данные для обучения нейросетей

Российских разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ) могут обязать раскрывать сведения о наборах данных, на которых обучались и тестировались их нейросети. Инициатива обсуждается отраслевыми ассоциациями, компаниями в сфере ИИ и профильным регулятором в рамках подготовки законопроекта по ИИ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников дискуссии из неназванных компаний.

Согласно одной из рабочих версий документа, разрабатываемого Минцифры России, компании должны будут указывать наименование набора данных, дату его создания, назначение, формат, объем и происхождение. Пока не определено, где именно будет агрегироваться эта информация. Среди возможных вариантов — создание отдельного реестра отечественного ИИ или реестра отечественных наборов данных.

Ранее министерство уже заявляло о планах сформировать реестр доверенного ИИ для использования на объектах критической инфраструктуры. В декабре 2025 года ведомство также утвердило требования к программно-аппаратным комплексам с ИИ для включения в реестр отечественного программного обеспечения. При этом специализированных реестров именно для ИИ-технологий в России пока не создано.

По словам участников рынка, вопрос о раскрытии обучающих данных обсуждался на ранних этапах подготовки законопроекта. Однако в текущую версию документа эта норма не вошла, поскольку законопроект носит рамочный характер и не содержит детализированных требований. В Минцифры России подтвердили, что положения о раскрытии данных в действующей редакции отсутствуют.

Напомним, правительство готовит комплексное регулирование сферы ИИ. Как ранее сообщал аппарат вице-премьера Дмитрий Григоренко, документ определит критерии «российской» нейросети, подходы к авторскому праву и маркировке ИИ-контента, а также права и ответственность участников рынка. Власти заявляют о намерении сохранить гибкий подход, одновременно усилив меры по предотвращению преступлений с использованием ИИ.