Apple ограничила доступ к приложениям «18+» в некоторых странах

Apple начала ограничивать загрузку приложений с рейтингом «18+» в ряде регионов для пользователей, не подтвердивших возраст установленными способами. Под ограничения попали жители Австралии, Бразилии, ЮАР, а также американских штатов Юта и Луизиана, сообщает портал 9to5Mac.

Меры связаны с приведением политики App Store в соответствие с требованиями местного законодательства. В указанных юрисдикциях загрузка приложений с ограничением «18+» теперь недоступна без подтверждения возраста пользователя.

По данным компании, в экосистеме уже действует автоматическая система определения возрастной категории. Однако в отдельных случаях разработчикам может потребоваться дополнительная проверка совершеннолетия аудитории.

Для этих целей Apple обновила инструмент Declared Age Range API, который позволяет разработчикам получать информацию о возрастной группе пользователя и методе ее подтверждения. Это должно упростить адаптацию приложений к новым требованиям.

Отдельно отмечается, что в Бразилии приложения с механикой «лутбоксов» автоматически будут относиться к категории «18+».