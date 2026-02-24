Раскрыто превосходство Android перед iOS

Авторы портала BGR назвали пять причин, по которым операционная система (ОС) Android лучше, чем iOS. Материал опубликован на сайте издания.

© Android

По словам журналистов, Android и iOS — две зрелые операционные системы, каждая из которых обладает превосходными возможностями. Однако экосистему и гаджеты на Android они назвали предпочтительней для большинства пользователей. В первую очередь авторы отметили, что в сегменте Android-девайсов гораздо больше моделей и стоят они дешевле, чем iPhone.

Также в материале говорится, что, начиная с Android 16, в ОС от Google значительно улучшили функции многозадачности. Специалисты отметили, что Android не связана таким количество ограничений, как iOS, поэтому и является более свободной и гибкой. Кроме того, на Android-устройства заметно проще устанавливать приложения из сторонних источников, чем на iOS.

Специалисты заметили, что смартфоны на Android более тесно интегрированы с персональными компьютерами (ПК): «пользователи ОС могут подключать свои телефоны к устройствам Windows для управления ими со своих компьютеров». Наконец, журналисты подчеркнули, что в Android лучше реализованы функции искусственного интеллекта (ИИ), чем в iPhone.

В конце февраля журналисты издания BGR посоветовали перезагружать смартфон и очищать кэш после обновления Android. По их словам, в противном случае файлы обновления могут засорить память устройства.