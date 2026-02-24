В западном Иране обнаружен огромный архив 5000-летней бюрократии

Важное археологическое открытие сделано на западе Ирана. В ходе исследования памятника Тапе-Тялине (Tapeh Tyalineh) в долине Кузаран была обнаружена беспрецедентная коллекция административных артефактов. Речь идет о более чем 7000 оттисков печатей, сотнях глиняных фигурок, жетонов и цилиндрических печатей, возраст которых оценивается примерно в 5000 лет.

© Naukatv.ru

Это собрание, предварительные результаты изучения которого опубликовала доктор Шокух Хосрави в журнале Antiquity, официально признано крупнейшим в древнем мире корпусом оттисков. Находка проливает свет на то, как зарождались первые государственные институты и системы управления экономикой, пишет Phys.org.

Тапе-Тялине, судя по всему, был ключевым логистическим узлом. До сих пор считалось, что развитые бюрократические системы того времени были характерны в основном для низменностей Элама и высокогорий Парса. Находка в центральном Загросе меняет карту торговых путей Древнего Востока.

Огромное количество оттисков свидетельствует о существовании сложной административной иерархии. Эти печати использовались для фиксации сделок и контроля сохранности товаров: ими опечатывали дверные засовы складов, горловины кувшинов с маслом, вином или пивом, а также мешки с зерном. Каждая сорванная и сохраненная глиняная «пломба» служила своего рода квитанцией в древней бухгалтерии.

Торговые связи бронзового века

Предварительный статистический анализ позволил ученым сделать захватывающие выводы о масштабах связей местных жителей. Доктор Хосрави отмечает, что если каждый уникальный тип печати принадлежал отдельному человеку, то обитатели Тапе-Тялине вели дела как минимум со 150 различными купцами и контрагентами из соседних и отдаленных регионов.

«Некоторые владельцы печатей отвечали исключительно за доступ к складам — они контролировали ввоз и вывоз товаров. Другие же ставили свои клейма и на контейнеры, и на двери помещений», — поясняет исследовательница.

Разнообразие стилей и материалов указывает на то, что товары стекались сюда со всех концов Месопотамии и Иранского плато, формируя единую экономическую сеть.

Вопреки разрушениям

К сожалению, открытие было сделано при драматических обстоятельствах. Памятник серьезно пострадал от незаконных земляных работ местных жителей и ежегодной распашки полей. По оценкам археологов, верхние слои кургана на площади около 2000 квадратных метров были безвозвратно уничтожены. Однако даже уцелевшие фрагменты позволили собрать колоссальный объем данных.

Ученые полагают, что найденный архив накапливался в течение относительно короткого периода — от нескольких десятилетий до столетия (примерно 3200–2800 гг. до н. э.). Это был «золотой век» Тапе-Тялине как торгового города.

В настоящее время междисциплинарная группа изучает не только печати, но и остатки растений, кости животных и каменные орудия, чтобы реконструировать быт. Ученые надеются, что Тапе-Тялине еще не раз заставит переписать учебники истории Древнего мира.