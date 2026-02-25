Tecno покажет на MWC 2026 ультратонкий модульный смартфон

Компания Tecno анонсировала презентацию концептуального модульного смартфона на выставке Mobile World Congress 2026, которая пройдет в Барселоне со 2 по 5 марта. Об этом сообщает 9to5Google.

© Tecno

Устройство отличается корпусом толщиной 4,9 мм и возможностью подключения дополнительных модулей. По заявлению производителя, даже при подключении модулей итоговая толщина сопоставима с традиционными смартфонами. Экосистема включает около десяти аксессуаров, среди которых ультратонкий пауэрбанк толщиной 4,5 мм и сменные модули камеры.

Концепция предполагает использование только тех компонентов, которые необходимы пользователю в конкретной ситуации, что должно обеспечить гибкость без увеличения габаритов устройства.

Смартфон будет представлен в двух вариантах дизайна: Atom с более сдержанной эстетикой и Moda с акцентом на «гиковский» стиль.

Информация о возможном коммерческом запуске пока не раскрывается. Вероятнее всего, устройство останется демонстрационным концептом возможностей бренда и не поступит в продажу.