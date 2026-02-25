На Солнце появилась новая группа пятен

Период затишья на Солнце завершился появлением мощной области пятен, которая уже провоцирует вспышки высокого уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На видимую сторону звезды выходит новая активная область, не связанная с предыдущими рекордами, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Специалисты подчеркнули, что период низкой активности завершился, и на графиках наблюдаются изменения, вызванные молодой группой пятен на южном полушарии.

«На этом балу будет другая королева. Всё, что происходит на графике, не имеет к 4366 никакого отношения», – отметили ученые.

Они пояснили, что влияние области, установившей рекорды в начале февраля, в данном случае полностью отсутствует.

Новая группа пока не получила номера, так как скрыта за горизонтом. Она возникла не более трех дней назад, поскольку при прошлом повороте светила этой зоны не существовало. Уровень вспышек уже приближается к классу M, хотя формально порог еще не пересечен.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ИКИ РАН зафиксировали полное исчезновение пятен на видимой стороне Солнца.

Ранее один из сильнейших в XXI веке всплесков активности завершился внезапным затишьем.

До этого специалисты сообщили о мощном взрыве в активном центре на обратной стороне звезды.