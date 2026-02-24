В Японии открыли необычный вид муравьев

Немецкие ученые описали необычный вид муравьев, который включает только королев. Вид является эндемичным для Японии, то есть встречается только в этой стране. Колонии муравьев обычно состоят из репродуктивных самок, также известных как королевы, и не репродуктивных самок-работниц, а также самцов, которые умирают вскоре после спаривания. Известны отклонения от этого правила. Но вид Temnothorax kinomurai оказался более чем необычным — он содержал только самок-королев.

Ученые наблюдали за Temnothorax kinomurai на протяжении 40 лет. Но до последнего времени у них не было доказательств их необычного поведения.

Новые наблюдения показали, что самки-королевы этого вида ведут паразитический образ жизни. Они вторгаются в гнезда своих собратьев, убивают местную королеву и занимают ее место. Затем она размножаются бесполым способом. Рабочих муравьев матка обманом заставляет растить свое потомство.

Ученые из Университета Регенсбурга собрали шесть колоний маток T. kinomurai и вырастили их в искусственных гнездовых ящиках в лабораторных условиях. В этих колониях вывели 43 матки. Осмотр показал, что среди потомства не было представителей мужского пола.

Затем королевам предоставили возможность захватить колонии другого вида — Т. Makora. Семь королев выжили и преуспели. Они произвели на свет еще 57 особей, которые также оказались самками-королевами.

Ученые отметили, что поведение T. Kinomurai является совершенно новой формой социальной организации. Вторжение в чужую колонию является рискованным мероприятием, на что указывает высокий процент неудач маток. Но если все потомство — женского пола, то шанс основать новые репродуктивные колонии возрастает, сообщает Current Biology.

