Палеонтологи раскопали самый древний отпечаток «пятой точки»

Около 300 миллионов лет назад маленькая рептилия, занимаясь своими повседневными делами, на мгновение присела в мягкую грязь, после чего поднялась и отправилась дальше. Это мимолетное событие, произошедшее в раннем пермском периоде, оставило после себя уникальный след, который сегодня принес большую пользу палеонтологии.

Ученые обнаружили древнейший в мире ископаемый отпечаток кожи рептилии, на котором сохранились детали строения ее клоаки — многофункционального отверстия для выделения и размножения.

Уникальная находка в Тюрингенском лесу

Ископаемое было обнаружено в осадочных породах формации Голдлаутер в Тюрингенском лесу (Германия). Группа исследователей под руководством палеонтолога Лоренцо Маркетти из Немецкого музея естественной истории в Берлине классифицировала находку как след представителя нового вида, получившего название Cabarzichnus pulchrus. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

«Структуры мягких тканей чрезвычайно редко сохраняются в палеонтологической летописи. Чем дальше мы заглядываем в историю Земли, тем более исключительными становятся подобные находки», — отмечает Маркетти.

Открытие дает новые перспективы в изучении раннего развития рептилий и эволюции их кожного покрова.

Кто такие болозавры?

Судя по размеру отпечатка (около 9 см) и найденным поблизости следам лап, «автором» артефакта был болозавр (Bolosauridae). Это семейство небольших примитивных рептилий, живших в начале пермского периода (около 295 млн лет назад).

Болозавры примечательны тем, что были одними из первых ящериц, которые научились бегать на двух ногах: строение их задних конечностей позволяло им развивать высокую скорость, спасаясь от хищников. Кроме того, их зубы были адаптированы к пережевыванию растений, что делает их одними из древнейших известных травоядных среди наземных позвоночных. Именно в этот период рептилии начали особенно активно осваивать сушу и стремительно эволюционировать.

Анатомия из пермского периода

В окаменевшей грязи сохранился четкий отпечаток чешуи на брюхе — структур из твердого кератина. Но главной сенсацией стала область у основания хвоста. Там ученые обнаружили особенные чешуйки, окружающие клоаку.

Эта находка вдребезги разбивает предыдущий рекорд, принадлежавший отпечатку мягких тканей динозавра пситтакозавра возрастом около 120 миллионов лет. Таким образом, немецкая находка отодвигает дату самой древней находки клоаки у амниот более чем на 170 миллионов лет.

Эволюционные параллели

Интересно, что форма и ориентация клоаки C. Pulchrus отличаются от аналогичных органов динозавров и крокодилов. Напротив, строение отверстия больше напоминает то, что мы видим у современных черепах, ящериц и змей.

Помимо этого, окаменелость сохранила ряды многоугольных чешуек по всему туловищу. Исследователи подтвердили, что это именно эпидермальные чешуйки из кератина, характерные для современных пресмыкающихся, а не более древняя костная дермальная броня, встречавшаяся у их далеких предков.

Открытие доказывает: даже мимолетный отдых может спустя миллионы лет рассказать науке о том, как формировался облик жизни на нашей планете.