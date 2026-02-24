Обнаружено еще одно свидетельство существования жизни на Марсе

Марсоход Curiosity провел исследования в регионе, где обнаружена так называемая «ячеистая структура» из невысоких хребтов, разделенных песчаными впадинами, подтвердив ряд гипотез о существовании грунтовых вод на планете. Об этом сообщили в NASA.

Ученые предполагали, что ячеистая структура, похожая сверху на «паутину», образовалась в результате течения грунтовых вод, что говорит о том, что ранее на Марсе могла существовать жизнь. Изучив холмы, Curiosity подтвердил гипотезу, что темные линии, пересекающие «паутину» являются трещинами, через которые могла просачиваться вода.

При этом исследователи считают, что бугристая поверхность образовалась в результате вынесения грунтовыми водами минералов. Марсоход «обнаружил бугристую текстуру, так называемые конкреции — явный признак присутствия грунтовых вод в прошлом». Однако они находятся не у центральных трещин, а вдоль стенок хребта и в углублениях между ними, отметили в NASA.

«Эти образования, пересекающие поверхность на протяжении многих километров, свидетельствуют о том, что древние грунтовые воды текли по этой части красной планеты позже, чем предполагалось. Это открытие поднимает новые вопросы о том, как долго могла существовать микробная жизнь на Марсе до того момента, как реки и озера пересохли, превратив планету в ледяную пустыню», - отметили в агентстве.

Ранее в NASA развенчали старый миф о Марсе. В 2018 году радар MARSIS на борту аппарата Mars Express зафиксировал сильный сигнал, который ученые интерпретировали как возможное присутствие жидкой воды под ледяным покровом толщиной около километра. Однако недавно SHARAD на борту Mars Reconnaissance Orbiter предоставил новые данные, которые позволили понять, что то, что считали подповерхностным озером, на самом деле - слой камня и пыли.