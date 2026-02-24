Археологи обнаружили древнюю печать с неизвестными ранее библейскими именами

В ходе строительства транспортной развязки Эйн-Тут на севере Израиля археологами была найдена печать времен Иудейского царства VIII века до нашей эры, на которой были выгравированы ранее неизвестные имена. Об этом пишет издание PopularMechanics.

Печать, изготовленная из светло-коричневого драгоценного камня, позволяет получить представление о ключевом административном центре, находившемся на этом месте примерно 2700 лет назад. Археологическая находка была сделана внутри остатков здания, найденного в ходе дорожных работ. Вероятно, печать использовалась высокопоставленным служащим.

«Подобные оттиски печатей — распространенная находка в библейских памятниках в районе Иудеи, но их присутствие на севере, в глубине территорий библейского Царства Израильского, вызывает удивление», — пояснил археолог Амир Горзалазни.

Печать состоит из трех отдельных частей, причем верхняя полоса украшена изображением четырех гранатов, которые в Библии были символом красоты и плодородия. На двух других частях печати содержится надпись на иврите: «Принадлежит Макаху (сыну) Амихая». Отверстие в камне позволяло носить его на шее. При этом положение Макаха в структуре управления остается неизвестным.

«Значение этой печати обусловлено в том числе и ее вкладом в сокровищницу библейских имен», — заметил археолог Дэвид Амит, который входил в группу, занимавшуюся переводом надписи.

В ходе раскопок также были обнаружены фрагменты кувшинов, использовавшихся для хранения еды и напитков, на которых были выгравированы надписи «принадлежит царю» и названия городов Хеврон и Зиф.

