Новая проблема поставила под угрозу лунную миссию США

Усилия по запуску исторической миссии НАСА на Луну снова зашли в тупик, поскольку инженеры столкнулись с новой проблемой, связанной с ракетой, которая должна была доставить четырех астронавтов в космос по беспрецедентному маршруту.

В субботу НАСА объявило, что обнаружило проблему с подачей гелия, газа, который используется для повышения давления в топливных баках и очистки топливопроводов, в верхней части лунной ракеты Space Launch System (SLS). Теперь американское космическое агентство должно вернуть ракету со стартовой площадки в близлежащий цех сборки транспортных средств (VAB) для технического обслуживания уже в среду — шаг, который фактически исключает возможность переноса даты запуска на март.

Это решение резко изменило ситуацию с пятницы, когда официальные лица агентства — после теста на заправку топливом, названного генеральной репетицией, — выразили уверенность в возможности запуска 6 марта, комментирует CNN. Руководители НАСА охарактеризовали завершившийся в четверг тест как успешный, заявив, что диспетчеры запуска, по-видимому, устранили серию утечек водородного топлива, которые возникли во время предыдущей репетиции в начале февраля.

Проблема с гелием стала неожиданностью, отмечает CNN. Диспетчеры запуска до сих пор не уверены, что стало причиной сбоя, хотя администратор НАСА Джаред Айзекман сказал, что в любом случае проблему необходимо решать за пределами стартовой площадки.

В настоящее время НАСА планирует запустить миссию под названием Artemis II не ранее апреля. “Быстрая работа по началу подготовки к возвращению ракеты и космического корабля обратно в VAB потенциально сохраняет апрельское окно запуска в ожидании результатов сбора данных, ремонтных работ и того, как график будет выполнен в ближайшие дни и недели”, - говорится в сообщении космического агентства в блоге.

Ранее НАСА определило 1, 3, 4, 5, 6 и 30 апреля как возможные дни запуска, хотя во время пресс-конференции в прошлую пятницу представители агентства сообщили, что они также рассматривают возможные даты запуска даже в мае, а то и в июне.

Когда миссия все-таки стартует, планируется, что Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из НАСА, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен отправятся в 10-дневный облет Луны, что станет первым полетом людей в дальний космос с момента завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Существует множество открытых вопросов о целесообразности запуска миссии в апреле. Есть ли в данных еще какие-то проблемы, которые инженеры еще не обнаружили? Сколько времени потребуется, чтобы найти и устранить проблему с гелием? И не усугубит ли катание ракеты взад и вперед печально известные проблемы НАСА с водородом?

В пятницу официальные лица НАСА, похоже, решили, что они справились с утечкой водорода на ракете SLS, печально известной проблемой, которая преследовала программу Artemis с момента предстартовых испытаний испытательного полета Artemis I без экипажа в 2022 году. После того как во время первой генеральной репетиции Artemis II в начале февраля произошла утечка водорода, космическое агентство заменило два уплотнения вокруг топливных магистралей ракеты в попытке лучше сохранить топливо. Эти усилия, казалось, принесли свои плоды, когда в прошлый четверг НАСА приступило ко второй генеральной репетиции в условиях повышенной влажности. Тем не менее, НАСА заявило, что, хотя проблема с водородом была устранена, официальные лица не были уверены, почему возле уплотнений, которые техники заменили, неожиданно появилась влага.

Затем проблема с гелием заставила команды миссии вернуться к работе над чертежной доской. Газообразный гелий не поступал в верхнюю часть ракеты. И никто не был уверен, почему. Гелий, как объясняет CNN, идеально подходит для очистки топливопроводов и баков повышения давления, поскольку остается газообразным даже при сверхнизких температурах ракетного топлива - жидкого водорода и жидкого кислорода, а гелий инертен, то есть не вызывает каких-либо летучих химических реакций.

Но проблема с гелием вынудила инженеров использовать “запасной метод”, чтобы поддерживать ракету в безопасной конфигурации, поскольку это помогает избавиться от взрывоопасного криогенного топлива. По состоянию на понедельник НАСА еще не сообщило, почему подача газа внезапно прекратилась.

Администратор НАСА Джаред Айзекман сообщил в своем посте в социальных сетях, что потенциальные причины проблемы с гелием включают неисправный фильтр, расположенный между наземным оборудованием и ракетой, неисправный клапан на ракете или проблему, связанную с “быстроразъемным соединением”, которое представляет собой линию, предназначенную для быстрого отсоединения от ракеты. ракета во время взлета. Однако последние два сценария могут быть наиболее вероятными, поскольку подобные проблемы возникали и раньше. Айзекман отметил, что клапан привел к проблемам с гелием в преддверии испытательного полета Artemis I без экипажа в 2022 году.