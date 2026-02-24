Ученые разгадали таинственные символы времен каменного века

Странные символы, которые обнаружили на древних археологических находках в Германии, могут оказаться самым ранним предшественниками письменности. Как сообщает Independent, к такому выводу пришла группа немецких ученых.

© Landesmuseum Württemberg/Hendrik Zwietasch

Большую пластину возрастом около 38 тысяч лет обнаружили в Швабской Юре. На одной ее стороне изображено антропоморфная фигура, напоминающая гибрид человека и льва. Она украшена рядами точек и выемок. Исследования показали, что выемки размещены через определенные промежутки.

Другая находка археологов — фигурка мамонта, которую обнаружили в пещере Фогельгерд в Лоун-Вэлли на юго-западе Германии. На ней нашлись ряды тщательно выгравированных крестов и точек, Ученые подозревают, что символы были начертаны для передачи информации и записи мыслей древнего человека.

«Артефакты датируются десятками тысяч лет до первых систем письма, до того времени, когда Homo sapiens покинул Африку, поселился в Европе и столкнулся с неандертальцами», — отметила соавтор исследования Ева Дуткевич.

В последнем исследовании ученые проанализировали свыше 3 тысяч символов, найденных примерно на 260 объектах времен каменного века. Оказалось, что плотность информации на артефактах схожа с той, которую обнаружили на самых ранних табличках из древней Месопотамии — те были созданы около 40 тысяч лет спустя. Археологи подозревают, что ранняя форма письма, разработанная охотниками-собирателями, возможно, позволила им координировать группы и выживать.