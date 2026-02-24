В Испании обнаружено уникальное кладбище бронзового века

На юге Испании археологи обнаружили уникальное кладбище бронзового века.

Некрополь датируется периодом между 1880 и 1300 годами до н.э. и раскрывает сложные погребальные традиции того времени.

На небольшом участке исследователи нашли семь гробниц с необычным разнообразием типов захоронений: простые ямные могилы, каменные гробницы и две коллективные усыпальницы. В одной из них находились останки как минимум 20 человек, размещенных последовательно. Более ранние кости сдвигались в сторону, чтобы освободить место для новых захоронений, что указывает на использование сооружения на протяжении нескольких поколений как семейного или общинного кладбища.

Хорошо сохранившиеся скелетные останки позволяют изучать здоровье и условия жизни древних людей: зафиксированы распространенные заболевания зубов и признаки детского стресса. Кладбище тесно связано с рядом древних поселений, что указывает на долгосрочные социальные и культурные связи, сообщает Science XXI.

Ученые считают, что находка предоставляет редкие доказательства социальной организации и культурных изменений переходного периода, которые в конечном итоге привели к формированию тартессийской культуры на юге Пиренейского полуострова.