4000 лет назад в Заполярье делали сложные орудия из клыка моржа

Российские археологи и зоологи совместно сделали важное открытие о том, как жили люди на севере современной России более четырех тысяч лет назад.

На раскопках поселения Маяк-2 в Мурманской области ученые обнаружили уникальные изделия, изготовленные из клыков атлантического моржа, которые проливают свет на уровень ремесленных навыков древних людей и на хронологию освоения Арктики.

Это поселение известно исследователям давно. Здесь люди жили начиная с раннего неолита (4730 год до н.э.) вплоть до раннего железного века (1430 год до н.э.). Сейчас сюда можно добраться только по морю. Охваченные исследованием слои относятся к переходному периоду от неолита к эпохе бронзы, то есть примерно середине второго тысячелетия до нашей эры.

Команда исследователей, в которую вошли специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева, проанализировала 20 артефактов: вставки в орудия, кинжаловидные изделия, подвески и орнаментированные накладки, а также заготовки и отходы производства. Все они изготовлены из клыка атлантического моржа (Odobenus rosmarus rosmarus).

Древняя технология

Необычный сырьевой материал привлек внимание специалистов не только своей редкостью, но и технологией обработки. Сначала ученые провели трасологический анализ — изучение следов обработки на поверхности предметов. В большинстве случаев мастера использовали металлические инструменты, что свидетельствует о высоком уровне технических знаний для того времени.

Сам процесс превращения массивного клыка в изящный предмет требовал глубоких знаний свойств материала. Сначала заготовку отделяли от коренной части, затем грубо обрабатывали рубящими движениями, а далее тщательно шлифовали и формовали уже с помощью металлических орудий. Судя по следам износа, такие изделия активно использовались — например, лезвийные вставки могли усиливать режущие инструменты.

«Для нас было настоящей загадкой само присутствие моржового клыка на Кольском полуострове, поскольку современный ареал обитания атлантического моржа находится значительно восточнее и севернее. Это редкое и ценное сырье, аналогов которому на синхронных памятниках территории России мы не находим. Его присутствие здесь ставило перед нами ключевой вопрос: был ли он привезенным или люди, владевшие им, приходили сюда с других территорий?» — говорит старший научный сотрудник ИИМК РАН Анна Малютина.

Искусные охотники Заполярья

Морж, чьи клыки использовались в этих изделиях, — крупное морское млекопитающее с сильными бивнями, характерными для самцов и самок, которые могли достигать значительной длины и веса. Это делало материал ценным, но и труднодоступным сырьем. В современном мире моржи распространены в арктических водах, и их популяции под охраной; в древности же охота на таких животных требовала не только мужества, но и хорошо отработанных навыков.

Интересно, что присутствие изделий из моржового клыка также в центральной части Кольского полуострова ставит вопросы о путях миграции и контактах между древними группами людей. Такие находки могут указывать на широкие культурные связи и обмен навыками между сообществами, расселёнными вдоль арктических берегов.

Авторы исследования подчеркивают, что изделия с Маяка-2 на сегодняшний день — самые ранние подтвержденные свидетельствами обработки моржового клыка в европейской Арктике. Это меняет представления о том, когда именно люди начали осваивать этот сложный ремесленный материал.

Новые находки с Маяка-2 — окно в мир арктической жизни четырехтысячелетней давности, где люди умели не только добывать пищу, но и творить из редких природных материалов. Их умения и технические решения говорят о гибкости мышления и глубоком знании окружающей среды.