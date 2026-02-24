Gemini Pro 3.1: как обновленный ИИ Google меняет цифровую повестку

Google представила обновлённую версию своей флагманской языковой модели — Gemini Pro 3.1. Пока она доступна в формате превью, но вскоре станет частью открытой экосистемы компании. Как отмечает портал «boda», новую версию называют логичным развитием линейки Gemini, которая в прошлом году получила признание в профессиональной среде.

Согласно опубликованным данным, модель улучшила показатели в независимых тестах. Один из них — Humanity’s Last Exam — оценивает способность искусственного интеллекта работать со сложными задачами из разных сфер. В компании сообщили, что версия 3.1 Pro продемонстрировала более уверенные результаты по сравнению с предыдущим релизом.

Оценку обновлению дали и представители индустрии.

Руководитель стартапа Mercor в своих социальных сетях отметил, что Gemini 3.1 Pro поднялась на первую строчку рейтинга APEX-Agents, который измеряет эффективность ИИ в решении реальных рабочих задач. По его мнению, это отражает развитие автономных цифровых помощников.

Выход новой версии происходит в период активной конкуренции среди разработчиков больших языковых моделей. Компании стремятся предложить решения, способные глубже анализировать контекст и поддерживать многошаговую логику. В Google подчеркнули, что именно эти направления стали ключевыми при работе над Gemini Pro 3.1.