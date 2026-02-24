В iPhone Air с eSIM установили физический SIM-лоток и прозрачную крышку

На YouTube-канале Linzin Tech появилось видео с демонстрацией аппаратной модификации iPhone Air, где энтузиаст заменил заднюю панель на прозрачную и встроил слот для nano-SIM. При этом смартфон официально предлагается исключительно с поддержкой eSIM.

© Газета.Ru

В ходе эксперимента автор при помощи лазерной обработки удалил непрозрачный слой заднего стекла, сохранив работоспособность катушки MagSafe. После модификации стали визуально доступны аккумулятор, системная плата и элементы экранирования. При этом логотип Apple сохранился на стекле.

Наиболее сложным этапом проекта стала интеграция физического SIM-лотка. Для этого в корпусе было вырезано дополнительное отверстие, демонтирован оригинальный Taptic Engine и установлен более компактный вибромотор стороннего производителя. Модуль считывания SIM-карты подключили к системной плате посредством микропайки.

Модификация повлияла на эксплуатационные характеристики. После лазерной обработки ухудшилось теплоотведение: под нагрузкой устройство быстрее снижает производительность. Кроме того, конструкционные изменения привели к утрате заводской защиты по стандарту IP68.