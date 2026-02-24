Стартап представил мини-ноутбук с Ryzen AI 9 HX 370 и необычным экраном

На краудфандинговой платформе Kickstarter представлен компактный ПК Keebmon, представляющий собой производительный и компактный ноутбук. Об этом сообщает портал ITHome.

© Keebmon

За производительность устройства отвечает процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370. Конфигурация предусматривает установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и NVMe-накопителя объемом до 8 ТБ. Оперативная память и SSD не распаяны на плате и могут заменяться пользователем.

Модель оснащена аккумулятором емкостью 70 Вт*ч, однако показатели автономной работы разработчики пока не раскрывают.

Одной из особенностей устройства стал 13-дюймовый сенсорный дисплей с соотношением сторон 21:9. Такой формат редко встречается в ноутбуках. Keebmon также оборудован низкопрофильной механической клавиатурой с 84-процентной раскладкой, RGB-подсветкой и поддержкой горячей замены переключателей.

Среди прочего отмечается наличие двух портов USB-C с пропускной способностью до 40 Гбит/с, двух USB-A (до 10 Гбит/с), HDMI 2.1 и слота для карт памяти SD стандарта UHS-II. Беспроводные подключения обеспечиваются модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Начало поставок Keebmon запланировано на апрель. Базовая версия без оперативной памяти и накопителя (barebone) предлагается по стартовой цене от $430 (около 33 тыс. руб.).