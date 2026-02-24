Samsung Galaxy S25 получит крупное обновление

Samsung начала выпуск февральского патча безопасности 2026 года для двух оставшихся моделей линейки S25 — Galaxy S25 Edge и Galaxy S25 FE. Обновления уже доступны в Южной Корее с номерами прошивок S937NKSS6BZB2 и S731NKSS5AZB2, устраняющими 37 выявленных уязвимостей системы.

Ранее сегодня аналогичный патч получили Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra: производитель сначала закрыл бреши на ключевых флагманах, а теперь очередь дошла до вариаций Edge и FE. Массовый релиз обновления за пределами Южной Кореи ожидается в ближайшие дни.

Размер свежей прошивки составляет около 542 МБ (версии S93xNKSS8BZB2 для флагманов и S937NKSS6BZB2 / S731NKSS5AZB2 для Edge и FE). Апдейт закрывает 37 уязвимостей, обнаруженных в предыдущих версиях Android и оболочки One UI.

Как обычно, первыми обновление получают пользователи на родине бренда — в Южной Корее, но глобальный релиз состоится в течение нескольких дней.

Это обновление также является важным этапом подготовки к переходу на новую версию фирменного ПО — One UI 8.5 на базе Android 16 QPR2. Новая оболочка предложит переработанный интерфейс и расширенный набор функций. Финальная версия One UI 8.5 ожидается вместе с линейкой Galaxy S26 25 февраля, после чего начнётся её поэтапное развертывание для всех совместимых устройств.