Открыта новая форма алюминия

Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили новую форму алюминия. Она может стать гораздо более дешевой и устойчивой альтернативой редкоземельным металлам. В ходе экспериментов ученые разработали высокореактивные молекулы алюминия, способные разрушать прочные химические связи. Они также открыли молекулярные структуры, ранее неизвестные науке.

© mir24.tv

Команда представила циклотриалуман — соединение, содержащее три атома алюминия в трехмерной треугольной структуре. Структура такой молекулы сохраняется даже под воздействием различных растворов, что делает ее достаточно прочной для использования в химических реакциях.

Ученые указали, что металлы жизненно важны для производства целого ряда сырьевых товаров и промышленных химикатов. Однако во многих процессах, особенно каталитических, используются дорогостоящие материалы, такие как платина. Также важно, что добыча этого металла наносит вред окружающей среде.

В поисках более доступной альтернативы ученые обратили внимание на алюминий. Поскольку его очень много, он примерно в 20 тысяч раз дешевле таких металлов, как платина и палладий. Новая форма металла, по их словам, может способствовать переходу к более чистому, экологичному и дешевому химическому производству, сообщает Nature Communications.

Ранее ученые открыли новую форму магнетизма. Новое магнитное состояние возникло в системе из четырех атомарных слоев йодида хрома. Наблюдения провели с помощью высокоспециализированного микроскопа, основанного на методах квантового зондирования.