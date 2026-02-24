В янтаре нашли древнюю королеву муравьев возрастом 16 млн лет

Ученые опубликовали в Journal of Paleontology исследование, посвященное открытию нового вида муравьев, Hypoponera electrocacica.

Это первый представитель рода Hypoponera, обнаруженный в палеонтологической летописи Западного полушария, что подтверждает, что эти муравьи обитали в Карибском бассейне уже около 16 миллионов лет назад.

Род Hypoponera и его особенности

Hypoponera — крупный и широко распространенный род, включающий более 150 видов. Они преимущественно встречаются в тропиках и субтропиках, обитают в почве, под опавшей листвой и в древесной подстилке. Размер колоний варьируется от нескольких десятков до 1500 рабочих особей.

«Hypoponera — это очень большой род, который недостаточно изучен. Ранее многие виды собирали в одну “мусорную корзину” без понимания их родственных связей. Поэтому сопоставление окаменелости с современными видами представляет сложную задачу», — говорит доктор Джанпьеро Фиорентино

Энтомолог Дж. Лонгино подчеркивает, что из-за отсутствия ярких отличительных признаков эти муравьи похожи на картофель. В подсемействе Ponerinae многие муравьи имеют заметные отличительные признаки, по которым их легко различить, тогда как у Hypoponera таких ярких признаков почти нет, поэтому виды этого рода чаще всего определяют методом исключения.

Янтарь как архив древней жизни

Образец Hypoponera electrocacica найден в северных янтарных шахтах Доминиканской Республики, провинция Сантьяго. Янтарь здесь имеет возраст около 16 миллионов лет, что делает находку важным свидетельством экосистем миоцена.

Окаменелость представляет собой крылатую королеву, то есть репродуктивную особь.

«Рабочие муравьи изучены гораздо лучше, поэтому наличие репродуктивной особи дает уникальные морфологические данные. Это помогает соотнести древнюю форму с современными видами», — объясняет Фиорентино.

Ученый отмечает два ключевых вывода: Hypoponera обитали в Карибском бассейне 16 миллионов лет назад, и они были очень похожи на современные виды. Окаменелость готова помочь в будущих исследованиях эволюции рода.

Почему Hypoponera редко встречается в янтаре

Несмотря на обширное распространение, муравьи Hypoponera почти не представлены в палеонтологической летописи. Фиорентино связывает это с особенностями окаменения: янтарь сохраняет преимущественно древесные виды. Большинство муравьев в доминиканском янтаре принадлежат к родам Pseudomyrmex, Cephalotes и Azteca, которые живут на деревьях. Hypoponera же мелкие и обитают в листовой подстилке, поэтому их попадание в смолу крайне редкое явление.

«Открытие этих небольших муравьев помогает переосмыслить, как было организовано древнее сообщество насекомых и какое разнообразие мы могли упустить. Оно показывает, что даже скромные по размеру виды играли важную роль в экосистеме», — добавляет Фиорентино

Значение открытия для науки

Hypoponera electrocacica заполняет пробел в летописи рода, помогая реконструировать эволюционную историю. Окаменелость демонстрирует, что современные колонии могут быть удивительно схожи с их миоценовыми предками.