Apple частично перенесет сборку компьютеров Mac mini в США

Компания Apple объявила о планах частично перенести сборку компьютеров Mac mini в США. Позже в текущем году контрактный производитель Foxconn начнет выпуск части устройств на предприятии в Хьюстоне, сообщает The Wall Street Journal.

© Apple

По словам операционного директора Apple Сабиха Хана, решение соответствует ранее озвученной стратегии инвестиций в экономику США объемом около $600 млрд до августа 2029 года. Расширение локального производства рассматривается как часть более широкой программы по укреплению присутствия компании на внутреннем рынке.

Собранные в США Mac mini будут ориентированы преимущественно на американских покупателей. Производство устройств для других регионов продолжит осуществляться на азиатских площадках.

Параллельно Apple намерена закупить свыше 100 млн чипов у TSMC, выпускаемых на заводе компании в Аризоне. Этот шаг вписывается в политику диверсификации поставок и постепенного снижения зависимости от азиатских производственных мощностей.

Mac mini остается сравнительно нишевым продуктом в портфеле компании. По оценке Consumer Intelligence Research Partners, в прошлом году на модель пришлось порядка 5% мировых продаж компьютеров Mac. При этом в 2024 году устройство получило первое с 2010 года существенное обновление дизайна и перешло на процессоры M4 и M4 Pro, что укрепило его позиции в сегменте компактных настольных решений.

Базовая версия Mac mini на американском рынке предлагается от $599. Монитор, клавиатура и мышь приобретаются отдельно.