Древнейший образец примитивной письменности нашли в Германии

Археологи обнаружили в пещере на юго-западе Германии артефакт каменного века, который может оказаться самым ранним примером протописьменности. Это пластина из слоновой кости, на которой вырезаны символы. Возраст находки составляет почти 40 тысяч лет. Точное значение символов остается неизвестным. Но математический анализ показал — они могут содержать столько же информации, сколько и образцы письменности, появившиеся тысячелетия спустя.

Исследование показало, что артефакт был изготовлен представителями ориньякской культуры. Символы слишком просты, чтобы считаться письменностью в полном смысле слова. Они не отражают разговорную речь, но обладают четкой структурой.

Ученые из Саарского университета и Берлинского государственного музея в Германии проанализировали 260 предметов ориньякской культуры, найденных в пещерах на территории современной южной Германии. Это статуэтки и другие артефакты, вырезанные из слоновой кости и оленьих рогов. Многие из них были украшены точками, линиями, зигзагами, крестами и другими символами.

Исследователи каталогизировали более 3 тысяч отдельных меток. Затем они начали искать закономерности в их расположении с помощью алгоритмов и теоретико-информационных моделей. Результаты показали, что последовательности символов были не случайными.

Ученые пришли к выводу, что символы появлялись в «продуманных, повторяющихся последовательностях с поддающейся измерению структурой». Эта структура оставалась неизменной на протяжении 10 тысяч лет. Символы использовались для общения людей и передачи определенной информации, но затем эта традиция исчезла, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самым старым артефактом с символами стала статуэтка из слоновой кости в виде антропоморфной фигуры. Ее возраст оценили в 38 тысяч лет. Ученые отметили, что настоящая письменность, представляющая запись разговорного языка, появилась около 5 тысяч лет назад.

