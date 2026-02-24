WhatsApp* добавит функцию отложенных сообщений

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), похоже, наконец-то готовится добавить одну из самых долгожданных функций — отправку сообщений по расписанию. Да, в 2026 году её всё ещё нет в стабильной версии мессенджера, но разработчики скоро исправят ситуацию.

О подготовке функции сообщил WABetaInfo. В последней бета-версии WhatsApp для iOS, распространяемой через TestFlight, нашли упоминания «Scheduled Messages».

Более того, в интерфейсе информации о группе уже появился отдельный пункт «Отложенные сообщения», рядом с разделами «Медиа, ссылки и документы» и «Избранное».

Пока функция официально недоступна даже для бета-тестеров, но сам факт появления элементов интерфейса говорит о том, что работа идёт полным ходом.

Интересно, каким именно будет механизм. В других мессенджерах подобная опция давно стала стандартом. В Telegram, например, можно не только назначить конкретное время отправки, но и включить повтор, чтобы сообщение автоматически отправлялось через определённые интервалы. Это удобно для напоминаний и регулярных рабочих задач. Поддержит ли WhatsApp что-то подобное, пока неизвестно.

До сих пор пользователям приходилось искать обходные пути: настраивать автоматизацию через приложение «Команды» на iOS или использовать сторонние решения. Для одного из самых популярных мессенджеров в мире отсутствие базовой функции планирования сообщений выглядело странно.

Ожидается, что после завершения разработки Meta сначала откроет доступ ограниченному числу бета-тестеров, чтобы собрать обратную связь, а уже затем выпустит функцию для широкой аудитории.

Когда именно Scheduled Messages появятся в стабильной версии WhatsApp, пока не сообщается. Но, судя по активности в бета-сборках, ждать осталось недолго.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена