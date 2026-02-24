Ученые нашли неожиданные таланты у прокрастинаторов

Мы привыкли ругать себя за прокрастинацию. Лежим на диване, листаем ленту, а важные дела стоят. Кажется, что это просто лень, враг силы воли и причина вечного стресса. Но австралийские ученые решили заступиться за тех, кто любит откладывать на потом. Оказывается, у прокрастинаторов есть скрытые суперспособности.

Исследователи из Мельбурнского университета провели эксперимент и выяснили: те, кто вечно все откладывает, вовсе не безнадежны. Более того, в некоторых ситуациях они даже успешнее пунктуальных людей. Работу опубликовали в журнале New Ideas in Psychology.

Прокрастинация бывает разной

Для начала важно понять: прокрастинация — это не просто «лень матушка». Это когда человек регулярно откладывает дела, даже самые важные и срочные, занимаясь чем угодно другим. Врачи не считают это психическим расстройством, но предупреждают: такое поведение может говорить о других проблемах.

Однако ученые предположили, что у медали есть и обратная сторона. Что, если человек не просто тупит в телефоне, а бессознательно дает себе больше времени на обдумывание задачи? В таком случае прокрастинатор может оказаться даже гибче и умнее тех, кто хватается за дело сразу.

Что показал эксперимент

Сначала исследователи опросили 260 человек. Просили их честно оценить, насколько они склонны откладывать дела и насколько считают себя креативными. А потом позвали в лабораторию и устроили настоящую проверку.

Добровольцам показывали три белых диска. Диски загорались, если участники собирали правильную комбинацию из кубиков LEGO. Задача была простой только на первый взгляд: нужно было выстроить объекты в нужной последовательности.

Те, кто привык все откладывать, проявили удивительную стойкость. Они спокойнее реагировали на неудачи и продолжали искать решение.

Дивергентное мышление

Но самое важное открытие касалось творческих способностей. У прокрастинаторов обнаружили более высокие показатели так называемого дивергентного мышления. Это умение находить множество разных способов решения одной задачи.

Простыми словами: когда пунктуальный человек видит один правильный путь и идет по нему, прокрастинатор видит поле вариантов. Он умеет мыслить шире, подходить к проблеме с неожиданных сторон и не застревать в шаблоне.

Ученые предполагают: прокрастинаторы постоянно живут в ситуации неопределенности. Они привыкли, что дело висит, дедлайн приближается, а решения нет. И мозг тренируется выкручиваться. Тогда как дисциплинированные люди редко попадают в такие передряги и, возможно, теряют этот навык.

Авторы исследования спешат остудить пыл. Их работа — не оправдание для лентяев. Прокрастинация — это не благо, и призывов «продолжайте лежать на диване, вы же творческие» в статье нет. При этом ученые показывают: даже в том, что мы считаем недостатком, может быть скрыта сила. И крайне дисциплинированным людям есть чему поучиться у тех, кто вечно все откладывает. Например, спокойствию в хаосе и умению видеть разные пути, когда все идет не по плану.