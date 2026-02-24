Клименко: Telegram в России могут признать экстремистским ресурсом

Мессенджер Telegram в РФ в ближайшее время может быть признан экстремистским ресурсом. Об этом во вторник, 24 февраля, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, ограничения также могут коснуться и рекламы. Подобные меры не спешили вводить из-за происхождения создателя платформы Павла Дурова: он родился и вырос в России.

Однако на фоне начатого расследования в отношении предпринимателя вероятность принятия решения растет. Клименко подчеркнул, что если бы не Дуров, по многим признакам мессенджер давно можно было заблокировать.

— Видимо, пытались долго договориться. Если это действительно правда, что дело возбуждено, то я думаю, что ожидать того, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно. Потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят, — цитирует его ИА «НСН».

Об уголовном деле, которое якобы затрагивает Дурова, сообщили в одном из СМИ. С 2022 года число преступлений, совершенных с использованием мессенджера, превысило 153 тысячи, из них 33 тысячи — действия диверсионно-террористической и экстремистской направленности.