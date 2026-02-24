В МВД предупредили об опасности постоянно включенного NFC в телефоне

Владельцам смартфонов лучше деактивировать функцию бесконтактной оплаты (NFC), если она используется редко, чтобы обезопасить сбережения от хищения, сообщили в МВД.

Модуль следует выключать, если он используется редко, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркивают, что настоящие сотрудники банков или полиции никогда не требуют удалять официальное приложение. Мошенники часто пытаются убедить жертву установить якобы защищенную программу по своей ссылке.

«Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты», – рекомендуют в ведомстве.

При поступлении звонка якобы из банка необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта. Любые требования срочно снять деньги под угрозой их потери являются признаком обмана.

Ранее МВД предупреждало, что мошенники разработали программу для сбора персональных данных граждан, имитирующую официальный ресурс ФНС.

Также злоумышленники начали создавать фальшивые домовые чаты для обмана граждан.