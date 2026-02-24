60 Гц и Dynamic Island: чего ждать от бюджетного iPhone 17e

Apple, если верить слухам, представит iPhone 17e уже в начале марта. Новинка станет логичным продолжением идей iPhone 16e и получит несколько заметных улучшений.

Главное изменение — появление Dynamic Island вместо «чёлки». Экран, правда, останется прежним: 6,1 дюйма с частотой 60 Гц. Рамки вокруг дисплея могут стать тоньше. Дизайн в целом сохранится: алюминиевая рамка, стеклянная задняя панель и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон, мол, получит процессор A19 (не Pro-версию). Также ожидается новый модем C1X.

Основная камера останется одинарной, на 48 Мп, но из-за нового процессора качество снимков должно стать немного лучше. Фронтальная камера, по разным данным, либо останется прежней, либо получит 18 Мп.

Ёмкость батареи пока неизвестна, но предполагается около 4 000−4 500 мА·ч. Проводная зарядка, вероятно, останется на уровне 24 Вт. Инсайдеру говорят и о поддержке MagSafe.

Ожидаемая стартовая цена — около 599 долларов за версию с 8 ГБ + 128 ГБ.